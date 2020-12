Région AuRA : 50 millions de plus pour les commerces fermés, la gestion du gouvernement épinglée

(Crédits : ©Région Auvergne-Rhône-Alpes/MichelPérès)

La région Auvergne Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez veut continuer à se placer comme l’un des chefs de file sur le terrain des aides économiques et le porte-voix des professionnels encore fermés, épinglant au passage la gestion du gouvernement. L’exécutif régional a annoncé ce mardi une nouvelle enveloppe de 50 millions d’aides, destinée aux « secteurs les plus touchés » et demeurant fermés. Au total, plus de 500 millions d’euros auraient été à ce jour accordés par la Région AuRA pour faire face à une crise, qui devient de plus en plus politique.