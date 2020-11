Les activités de Kidiliz démantelées, la marque Z disparait

Cette histoire signerait-elle le début d'une plus longue série, pour l'univers de la mode ? Mis à terre par la crise économique et sanitaire, jusqu'à la phase du redressement judiciaire, le groupe de mode enfantine ligérien Kidiliz, ex-groupe Zannier (Catimini, Z, 3 Pommes, Chipie etc) n'en sera pas ressorti indemne.

Faute de candidat favorable à une reprise totale de l'entreprise, fondé en 1962 à Saint-Chamond (Loire), le tribunal de commerce de Paris a acté le 23 novembre dernier la division du groupe aux mains de sept repreneurs. Avec à la clé, la conservation de 497 emplois sur les 2.600 salariés que compte le groupe au niveau mondial. Soit seulement 356 postes en France.

Avec parmi eux, les trois principaux candidats, ID-Kids, CWF et Zucchi-Groupe, suivis par quatre autres reprises « plus légères », elles aussi confirmées par les juges du tribunal de commerce de Paris. Selon le découpage entériné, le vendeur de vêtements pour...