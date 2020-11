A Lyon et Grenoble, les commerçants scandent toujours : « laissez-nous travailler »

A Grenoble, près de 800 personnes -selon les renseignements généraux- ont manifesté face à la préfecture de l'Isère pour demander la réouverture des bars, restaurants et commerces jugés non-essentiels, ainsi qu'une exonération des charges. (Crédits : ML)

REPORTAGE. A la veille de l'allocution d'Emmanuel Macron qui devrait préciser ce soir les contours d'un début de reconfinement, les commerçants et les restaurateurs ont manifesté à nouveau ce lundi à Lyon -et pour la première fois à Grenoble-. Ils maintiennent la pression et demandent toujours la réouverture au plus tôt de leurs établissements, avec un focus sur le secteur hôtellerie-restauration en pleine incertitude, mais aussi des garanties supplémentaires de l’Etat à l'égard de leurs charges fixes.