En Auvergne Rhône-Alpes, les montagnards et élus saisissent le Conseil d'Etat

(Crédits : Licence CC0)

Ils étaient à la manœuvre depuis plusieurs jours et attendaient un infléchissement de la part du gouvernement français. Les acteurs de la montagne ont finalement annoncé ce mercredi qu'ils allaient saisir dès demain midi le Conseil d’État, aux côtés de la Région Auvergne Rhône-Alpes et des trois départements les plus touchés (Isère, Savoie et Haute-Savoie). Avec un objectif : demander l’annulation en référé de la décision gouvernementale, qui vise à imposer une fermeture des domaines skiables jusqu’à la mi-janvier.