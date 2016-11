Finances locales  : Lyon freine les dépenses

Eviter l'effet ciseau inhérent à la baisse des dotations toutes catégories de l'Etat et la hausse des dépenses de fonctionnement, tel est l'objectif du plan "marges de manœuvre" de la ville de Lyon. Ce programme se substituant au projet Emeraude doit dégager un peu plus de 40 millions sur la période du mandat : 25,1 millions d'euros au titre de la maîtrise des dépenses et 15 millions de recettes nouvelles. A fin 2016 selon les données disponibles fin octobre, ce plan sera réalisé "à hauteur de 16 millions d'euros". Le cadrage en cours du budget 2017 anticipe 8 millions d'euros de plus pour arriver à 24 millions.

"Ce chantier avance comme un rouleau compresseur", assure Richard Brumm, adjoint aux finances.

Pour autant, il reconnaît un décalage sur les prévisions initiales : les 30 millions d'euros sont désormais attendus en 2018.

20 ETP en moins en 2017.

Un des principaux leviers pour juguler les charges de fonctionnement concerne la maîtrise de la masse salariale : entre 56 à 57 % du budget opérationnel. Et Richard Brumm entend qu'elles soient circonscrites à ce niveau. L'an prochain, 20 postes équivalents temps plein (ETP) devraient être supprimés en solde net pour 7500 employés en tout.

"La démographie dynamique nous amène à ouvrir de nouvelles écoles et bibliothèques et à procéder à des recrutements. Par ailleurs nous ne pouvons pas toucher à certains services soumis à des normes, comme la petite enfance et le périscolaire. Si bien que les rationalisations, restructurations et fusions se concentrent principalement sur les services centraux et de support", précise l'adjoint aux finances.

Les mutualisations avec la métropole sont en "stand-by" du fait de l'absorption des compétences du département sur le territoire de l'agglomération au 1er janvier 2015. Quoi qu'il en soit, les transferts de charges qui auront lieu "seront modestes".

Temps de travail

Quid du temps de travail des agents municipaux en deçà des 35 heures légales hebdomadaires qui se traduit par 25 000 heures manquantes et donc un coût ?

"Une solution simple consisterait à augmenter de 10 minutes le temps de travail par semaine", répond Claude Soubeyran de Saint Prix, directeur général des services. Sauf qu'une telle mesure semble improbable face à "la complexité de l'organisation de la ville héritée de l'histoire".

Le DG rappelle l'existence de "280 métiers différents (voire 350 selon le portail) soumis à des rythmes et des cycles spécifiques". Les négociations avec les syndicats sont conduites avec prudence à ce sujet pour éviter crispations, tensions et mouvements de grève. Quant au taux d'absentéisme de 7,5 %, il est évidemment jugé trop élevé mais "nous il existe une réelle problématique de reclassement du personnel dont l'âge rend plus difficile certaines tâches", observe le DG.

Refonte du stationnement

Le budget primitif prévisionnel 2017, prochainement en débat d'orientation budgétaire, vise une évolution des dépenses réelles de fonctionnement "limitée à 1,3 %" à l'instar des recettes réelles. Dans cette colonne quelque 3 millions d'euros de revenus additionnels sont escomptés l'an prochain de la refonte du stationnement et l'extension du périmètre des zones payantes (6 800 places supplémentaires entre 2016 et 2018).

Le niveau d'épargne brute stabilisé entre 55 et 60 millions d'euros l'an prochain, doit préserver une enveloppe d'investissements de l'ordre de 100 millions d'euros. L'attribution par l'agence Standard and Poor's de la note "AA" avec perspective stable signe une saine santé financière de la ville de Lyon.