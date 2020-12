La Culture face à la crise [2/3] - Les aides seront-elles à la hauteur des attentes ?

« Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est comment se relever de la situation actuelle », résume Thierry Bordereau, représentant du Syndeac, le syndicat des acteurs publics du spectacle vivant, qui regroupe une cinquantaine de lieux et d'équipes artistiques de la filière.

Si cette situation « hors cadre » touche plus particulièrement les acteurs du spectacle vivant, c'est aussi parce que leur modèle économique s'appuie sur différents piliers : « Certains acteurs identifiés comme exerçant des missions de service public reçoivent de l'argent public pour développer leurs spectacles, tandis que d'autres ont développé des modèles axés davantage sur la vente de leurs créations à travers des cessions à des partenaires. On voit aussi des acteurs qui mènent des actions d'éducation culturelle et artistique au sein des écoles par exemple, et une partie d'entre eux qui mixent plusieurs de ces modèles », traduit Jeanne Guillon, la déléguée régionale du Synavi (Syndicat National des Arts Vivants. Sans surprise, les acteurs qui s'en tirent le mieux demeureraient pour l'heure ceux qui ont choisi de s'appuyer sur un modèle « mixte », associant de l'autoproduction, des contrats de cession de spectacles, et des subventions.

A une exception près tout de même : alors que la Ville de Lyon a mené une première évaluation de la situation, son constat s'avère particulièrement alarmant : la filière culturelle, qui emploie près de 20.000 personnes à l'échelle de la métropole de Lyon, devrait voir son chiffre d'affaires baisser de 25 % en moyenne 2020 à cause de la crise sanitaire, et même de -72 % pour le secteur du spectacle vivant, en raison notamment des fermetures de lieux imposées.

« La billetterie, qui reste souvent l'une des principales ressources des professionnels de ce secteur, a été fortement touchée à nouveau », rappelle l'adjointe à la culture de la Ville de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert. C'est pourquoi la municipalité EELV a annoncé un large plan d'aides aux acteurs culturels établis sur son périmètre, de près de 4 millions d'euros lors du premier confinement, et qui visait principalement à accorder des aides d'urgence.

Et d'après les derniers chiffres, 182 structures, 97 artistes et deux établissements (auditorium et théâtre) ont ainsi pu être accompagnés à compter du mois d'octobre, pour un montant de 2,9 millions d'euros. «Les acteurs culturels nous ont fait remonter que leur plus grand défi serait déjà de parvenir à passer l'année », confie Nathalie Perrin-Gilbert.

Et pour couvrir les effets induits par ce second...