Jusqu'à 2 milliards à décrocher en Isère, selon le sous-préfet à la relance

"Si les entreprises iséroises ne candidatent pas, il n'y aura pas d'investissements à attendre", rappelle le sous-préfet à la relance isérois, Samy Sisaid, qui est là pour que les entreprises locales se saisissent des aides disponibles.

PORTRAIT. Tout juste arrivé, Samy Sisaid est le nouveau sous-préfet à la relance et à la transformation de l’Isère. Un nouveau visage qui sera chargé au cours des prochains mois d’incarner le plan de la relance de 100 milliards d’euros et ses nombreux sous-volets au sein du département. Ingénieur de l'armement, ce profil scientifique pourrait être un atout dans la main du gouvernement, en vue de mieux "territorialiser" son ambitieux programme de relance, en s’assurant notamment que les pépites et industriels isérois consomment bien leur part du gâteau.