Laurent Wauquiez : "Nous sommes en train de réfléchir à un fonds souverain régional"

LA TRIBUNE AUVERGNE RHONE-ALPES - Revenons tout d'abord sur le cadre de la visite de samedi dernier, alors que le gouvernement Castex se trouvait lui-même en pleine polémique sur la campagne de vaccination, jugée trop lente à l'échelle de l'Hexagone. Vous étiez vous-même intervenu dans ce sens au cours des dernières semaines : quelle a été finalement l'ambiance de votre rencontre avec Jean Castex ?

LAURENT WAUQUIEZ - « Je suis dans un état d'esprit très simple : je préfère travailler de façon constructive et positive, avec tous ceux qui viennent pour aider notre région et lui permettre de sortir de la crise, plutôt que de nourrir des polémiques. Je connais également bien Jean Castex car nous avions déjà travaillé ensemble sur des sujets d'emploi. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, nous avions l'objectif de travailler ensemble.

Je tenais également à ce que cette signature ne soit pas un élément de communication où il n'y aurait rien de concret. Il est important de montrer que ce plan peut permettre de soutenir rapidement des entreprises, de sortir des chantiers de lycées, d'améliorer les infrastructures de la région, etc. »

Fin décembre, vous aviez dressé vous-même un premier bilan de votre campagne de tests massive, engagée juste avant les fêtes de Noël. Avez-vous profité de cette visite pour faire remonter au gouvernement Castex une volonté, voire des pistes de collaboration renforcées sur votre territoire, sur le terrain de la vaccination ?

« J'ai d'abord conseillé à Jean Castex de se méfier de toutes ces règles administratives qu'on lui propose et qui aboutissent à rendre toute décision impossible. Ces mesures n'ont aucune forme de pragmatisme : c'est par exemple le cas du réseau inventé pour approvisionner les maisons de retraite, et qui fonctionne à travers deux réseaux de distribution différents, où les stocks arrivent au compte-goutte, alors qu'en face, on dit aux gens d'aller se faire vacciner. Si l'on gérait comme ça l'ensemble des collectivités ou entreprises de la région, nous serions déjà en faillite.

J'ai affirmé que nous sommes prêts à être des partenaires pour le déploiement des vaccins au sein...