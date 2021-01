Relance : à Lyon, Jean Castex veut du concret mais aussi éteindre les polémiques

En plus de mettre en lumière les investissements destinés au raccordement de la fibre optique ainsi qu'aux transports ferrovaires durant cette visite, Jean Castex en a profité pour annoncé la présentation à venir de nouvelles « modalités d'un dispositif de prêts participatifs soutenus par l'Etat ». (Crédits : DR)

DECRYPTAGE. Après l'annonce du couvre-feu généralisé à 18 heures et d'un renforcement des aides aux entreprises, le premier ministre Jean Castex s'est rendu ce samedi en Auvergne Rhône-Alpes, donnant ainsi une illustration concrète à son plan de relance. Il en a profité pour formaliser son engagement auprès du président de région, Laurent Wauquiez -qui avait appelé lui-même à "aller plus vite" à plusieurs reprises-, et a sorti également la carte des investissements dans le domaine du numérique.