Près de Grenoble, Bombardier veut s’implanter... sur la friche Ascometal

Tout juste un siècle après sa naissance en 1921, le site Ascometal du Cheylas (Isère), près de Grenoble, pourrait bien poursuivre sa renaissance avec une jolie prise.

Cette friche industrielle de la vallée du Grésivaudan, qui accueillait jusqu'en 2015 l'usine des Forges et Hauts-Fourneaux d'Allevard, avait été contrainte de fermer ses portes, malgré le projet de reprise mené par l'investisseur Franck Supplisson.

Depuis 2017, elle avait été rachetée par un entrepreneur immobilier à la tête de la société SLS, Mathieu Janin, qui voulait transformer ses 30 hectares et 40.000 m2 de bâtiments industriels en une pépinière d'entreprises. Aujourd'hui, son pari est déjà presque rempli puisque SLS Actiparc Sillon Alpin, de son nouveau nom, accueille déjà une quarantaine d'entreprises, spécialisées dans le domaine de l'énergie et de la métallurgie.

Si une partie de ces sociétés souhaitent demeurer discrètes, on dénombre parmi elles non seulement des artisans, chaudronniers, tuyauteurs, et ateliers mécaniques sur ce site, mais aussi des acteurs innovants, à l'image de la pépite Sylfen. Cette spin-off du CEA Leti développe par exemple une solution hybride (batterie électrique-hydrogène) de stockage pour le milieu du bâtiment.