NewClin fait parler les données de santé grâce à l'IA... jusque dans l'espace

La technologie de la jeune pousse NewClin, basée à Villeurbanne près de Lyon, provient de la licence exclusive d'un brevet d'analyse sémantique obtenu auprès de l'Université de Saint-Étienne et du CNRS. "Cette technologie a la capacité d'analyser le langage courant et d'en sortir des indicateurs", explique Pascal Deschaseaux, président et co-fondateur de NewClin.

De façon plus large, la startup ambitionne de pouvoir faire parler les données de santé, notamment les données massives, grâce à l'intelligence artificielle. "Nous utilisons notamment des technique de type machine-learning, qui permettent d'aller au-delà des statistiques traditionnelles, en révélant de nouveaux indicateurs que ne peuvent pas révéler habituellement ces approches statistiques", détaille-t-il.

Cette technologie permettrait donc de valoriser scientifiquement des données de santé massives, à et d'en extraire de nouveaux indicateurs utiles aux décideurs de différents horizons.

Application pour les astronautes

Créée en septembre 2019, la...