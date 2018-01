(Crédits : Unsplash / Rawpixel.com)

Les startups d'Auvergne-Rhône-Alpes ont-elles la carrure pour devenir les prochaines licornes françaises, ces entreprises non cotées en Bourse et valorisées à plus d'un milliard d'euros ? Jugées "prometteuses" au regard des montants de leurs levées de fonds, du secteur d'activité et de leur modèle, ces entreprises ont néanmoins encore des obstacles - tant nationaux que régionaux - à franchir. Décryptage.