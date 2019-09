Marketplaces  : Wizaplace lève 13 millions d'euros pour se déployer en Europe

Et en plus, Wizaplace a eu le choix. Pas moins de 11 fonds étaient en lice pour rentrer dans le capital de l'éditeur lyonnais de solution SaaS de création de marketplaces « tout-en-un » qui vient de lever 13 millions d'euros auprès de Bpifrance (via son Fonds Ambition Numérique), CM-CIC Innovation et du fonds Omnes.

Un tour de table qui doit permettre à Wizaplace de passer un cap : la scale-up de 50 collaborateurs, dont le chiffre d'affaires est gardé secret, a désormais les moyens financiers de nourrir son ambition européenne. Après avoir fait ses premières excursions hors de France en décrochant des contrats "par opportunité", la société va structurer sa conquête de l'international avec la création prévue de bureaux en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne ou encore au Bénélux selon les premiers pays ciblés.

" Cette levée de fonds ne correspond pas à un besoin de trésorerie, mais à une volonté de disposer des moyens nécessaires pour délivrer toute la puissance de notre modèle. Nous connaissons déjà une très forte croissance en France, l'objectif est maintenant de l'étendre à d'autres marchés ", explique Eric Alessandri, le fondateur de Wizaplace.

" Nous comblons une anomalie de marché "

Destinée initialement, lors de sa création en 2012, à créer des marketplaces pour le e-commerce, Wizaplace cible désormais principalement le B2B qui représente aujourd'hui 60% de son activité.

La société, qui revendique 70 clients "des start-ups aux grands groupes" (dont Somfy, Engie, Visiativ...) centre son offre sur la création "rapide et facile" de marketplaces pour différents types de projets : e-commerce, e-procurement, digitalisation de réseaux de franchise, marketplaces d'économie circulaire...

" Nous n'avons pas de concurrents directs en Europe. Le marketplace est un besoin fonctionnel standard pour les entreprises, mais trop rarement identifié. Nous comblons une anomalie de marché. A nous de faire savoir que l'on existe en augmentant notre visibilité ", poursuit le dirigeant.

" Devenir le leader mondial "

Fort de cette nouvelle dynamique, Wizaplace ambitionne de réaliser "30 à 40 millions d'euros" de chiffre d'affaires d'ici à 3 ans. Un changement de dimension annoncé qui va se matérialiser dans les prochaines semaines par un déménagement : la société va s'installer dans de nouveaux locaux - trois fois plus grand - au cœur du quartier de Vaise-Industrie.

Des bureaux plus spacieux qui doivent permettre de doubler les effectifs de l'équipe technique au cours des douze prochains, ainsi que de renforcer les équipes commerciales, marketing, produit et support.