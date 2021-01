Qui est eCential Robotics, cette medtech grenobloise qui vient de lever 100 millions ?

Elle veut devenir le robot Da Vinci de la chirurgie orthopédique, en fusionnant les technologies de la robotique chirurgicale et de l'imagerie : la medtech eCential Robotics (ex-Surgivisio), se prépare à changer d'échelle grâce à cette nouvelle levée inédite pour son secteur. (Crédits : DR)

FOCUS. La startup vient de compléter l'un des plus grands tours de table des medtechs françaises. Fondée en 2009, la pépite grenobloise Surgivisio a développé une technologie alliant chirurgie orthopédique alliant imagerie 3D et robotique, pour assister les chirurgiens dans leurs gestes. Plusieurs tours de table plus tard, elle lève 100 millions d'euros pour changer d’échelle et exporter son robot d'assistance chirurgicale sous un nouveau nom, plus international : eCential Robotics.