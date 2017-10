(Crédits : Creative commons)

Déjà partenaires sur plusieurs cursus, l'ONG Regions of climate action (R20) - présidé par l'ancien acteur et ex-gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger - et l'École des Mines de Saint-Etienne planchent sur un nouveau projet d'envergure. Avec pour ambition de contribuer à la formation des professionnels africains autour des problématiques de l'économie verte.