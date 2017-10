Laurent Schimel, à gauche, conserve la direction générale de Zilli, et Arnaud Marion (à droite), nouvel actionnaire de la marque lyonnaise. (Crédits : DR)

Arnaud Marion, 51 ans, a successivement fondé Trans Consul International à Paris et Marion & partners, à Londres, pour conseiller et aider opérationnellement des entreprises confrontées à des situations difficiles. Il est ainsi intervenu dans plus de 250 sociétés et a assuré quelque 40 mandats direction générale. Alors qu'il s'apprête à devenir actionnaire minoritaire chez Zilli, marque lyonnaise de prêt-à-porter masculin haut de gamme sauvée ce mardi, il confie en exclusivité à Acteurs de l'économie - La Tribune les raisons de ce nouvel engagement.