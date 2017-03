Quand les cadres de la région Auvergne-Rhône-Alpes se forment dans le privé

Au milieu du gué de la réorganisation des services liée à la fusion, le top management de la région Auvergne-Rhône-Alpes est allé puiser des ressources au contact des cadres du privé, en l'occurrence chez Somfy à Cluses en Haute-Savoie. Durant une journée, le directeur général des services, 4 directeurs généraux et 3 directeurs généraux adjoints de la collectivité territoriale ont pu se frotter aux méthodes de management de ce groupe qui emploie plus 7 800 personnes dans le monde, qui n'a pas hésité à ouvrir ses portes.

"Somfy bien qu'étant un groupe international a une politique de RSE et en particulier une volonté forte d'action de coopération avec les acteurs économiques et publics du département et donc en toute logique coopérer avec la région s'inscrit dans cette tradition. Par ailleurs, nous avons cette conviction que l'échange avec les autres, l'ouverture qui est une de nos 4 valeurs, est une extraordinaire source de créativité et d'enrichissement. Un autre élément qui nous a attiré notre attention est, même si nos organisations diffèrent, ce même besoin de fédérer, d'accompagner des femmes et des hommes sur nos projets et bien sûr de satisfaire nos 'clients' ", explique Nicolas Carrias RH de l'activité Home and Building chez Somfy.

Impliquer

Organisée en début d'année de manière informelle - suite à une idée lancée par Laurent Wauquiez en marge d'une rencontre consacrée à l'industrie du futur organisée par l'Agence régionale du développement et de l'innovation (Ardi), - cette journée de sensibilisation au management a notamment permis aux cadres de la Région de mesurer l'implication des équipes dans l'organisation de l'entreprise.

"Chez Somfy, le temps de travail commence par un briefing au cours duquel la journée précédente est passée en revue pour en analyser les points forts et les points faibles. Chacun peut s'exprimer pour apporter des éléments permettant de s'améliorer. Cette implication des équipes opérationnelles est intéressante", analyse Guillaume Boudy, directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Transposer

L'exécutif régional entend s'inspirer de ce qu'il a vu chez Somfy pour achever sa réorganisation, qui n'est pas sans provoquer des remous au sein des agents régionaux, comme le prouve le préavis de grève déposé pour le 12 avril.

"Avec la limite de ce qui est reproductible ou pas dans notre organisation, nous allons maintenant implémenter ces méthodes dans nos propres processus", assure Guillaume Boudy. "Cette mission chez Somfy a déclenché l'intérêt d'associer tous les agents à la définition des projets de services qui sont en cours", ajoute le DGS.

Ce faisant, l'objectif de la collectivité territoriale est de mener la définition de ces feuilles de route en plaçant ses équipes en position de s'interroger sur la façon optimale de servir les clients utilisateurs des services régionaux. Un modèle nouveau pour la collectivité, bien décidée à évoluer d'une logique de BtoB vers le BtoC. Dans le même temps, les cadres de la Région et de Somfy, n'excluent pas de prolonger cette première journée de partage. "A ce stade rien n'a été prévu mais en cohérence avec les raisons qui nous poussent à ouvrir nos portes ... et aussi à aller ouvrir celles des autres, le champ des possibles ne trouve ses limites que dans la disponibilité des uns et des autres", affirme Nicolas Carrias.