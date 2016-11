Big Booster, saison 2 : direction Boston pour 20 startups

Des heures d'entraînements, de remise en cause, de challenges au contact des mentors et d'interactions entre startups...et un choix. Lors du boostercamp lyonnais, le jury de la saison 2 du Big Booster a tranché, ce jeudi soir, entre les 92 jeunes pousses en lice dans ce concours international d'accélération de startups. 20 jeunes startups ont finalement été sélectionnées pour participer à la suite de la compétition, qui se déroulera à Boston, en février. Parmi elles, 16 entreprises sont françaises dont huit issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 4 étrangères (Israël, Italie, Sénégal, Belgique).

6 startups - catégorie Biotech & health: CELLENION, FINEHEART, GLOMERIA THERAPEUTICS, MICROPEP TECHNOLOGIES, NOUVEAL, RHEONOVA

8 startups - catégorie Informative Tech: ALCMEON, CLIM8, FORCITY, ITTENTION, GULPLUG, INTOUCH, MORPHOSENSE, SPEAKPLUS

6 start-ups - catégorie Global Impact: ABILISENSE, EHTECH, HYSILABS, SYLFEN, UBI TRANSPORTS, WENOW

A Boston, elles seront accompagnées par les experts du MassChallenge, l'un des plus importants accélérateurs du monde. Les jeunes pousses se confronteront à la mentalité américaine et à sa vision marché particulière, ainsi qu'à l'expertise et l'intransigeance des investisseurs étasuniens. Seules dix d'entre elles, à la fin du bootcamp bostonien pourront ensuite postuler à la grande victoire, à Lyon, en avril prochain.