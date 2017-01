L'heure du taylorisme digital a-t-elle sonnée ?

Pour rappel, la pensée de Taylor s'appuie sur trois piliers : 1) l'analyse fine de la chaîne de valeur permettant de la parcelliser ; 2) la recherche permanente d'une optimisation des tâches ; 3) la rétribution des salariés sur la base de leur performance. Cette approche "scientifique" du travail induit une séparation entre la conception et l'exécution du travail. Lorsque l'on analyse les principaux modèles issus de l'économie numérique, on constate des analogies troublantes avec les organisations de type taylorien.

On remarque tout d'abord une recomposition des chaînes de valeurs, traduite par une nouvelle parcellisation des tâches à des fins de productivité. En effet, les nouvelles technologies permettent de segmenter le travail de façon différente : les "concepteurs" des nouveaux modèles d'affaires ont souvent besoin de "producteurs" pour les déployer.

Ces producteurs, qui peuvent être des travailleurs indépendants, se retrouvent dans des positions d'exécution de tâches comme dans une chaîne de production taylorienne dématérialisée. De plus, les nouvelles technologies permettent de piloter et de contrôler l'activité en continu, en étant au plus proche des opérateurs. Les performances seront aussi beaucoup mieux mesurées, échantillonnées et évaluées.

"Cols bleu ciel"

La réalité est bien sûr plus complexe et ces analogies ne reflètent pas l'intégralité des univers économiques du numérique. Certains prédisent la fin des cols blancs et des cols bleus, et l'émergence de "cols bleu ciel", plus indépendants et plus libres. On peut en douter, car l'augmentation de la productivité et la rémunération à la performance, chers à Taylor, sont bien présentes dans la nouvelle économie qui repose, elle aussi, sur la normalisation et la rationalisation.

Le taylorisme digital est là et concerne un grand nombre d'emplois, car les technologies numériques permettront un déploiement à grande échelle. Il reste à inventer des modes de régulation efficaces pour en juguler les excès qui sont déjà en train d'apparaître, tout comme il a été fait pour le taylorisme industriel.