L’AS Saint-Etienne vit une nouvelle page de son histoire depuis la rentrée footballistique en août dernier. A l’occasion d’un dossier spécial (à retrouver dans le magazine et en ligne) s’intéressant à l’évolution de sa stratégie déployée depuis quelques mois afin de pouvoir concurrencer les grandes équipes du championnat, Roland Romeyer nous a accordé un entretien exclusif. Le président du directoire définit la vision du club pour espérer "une place dans le top 5" ; aborde longuement l’objectif de l’arrivée d’un nouvel investisseur "à qui il pourrait laisser sa place" ; et "reconnaît" l’exemple lyonnais en matière de choix stratégique notamment de formation. Un entretien qui offre une meilleure compréhension des enjeux auxquels est confronté l’un des clubs les plus populaires de France.