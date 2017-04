(Crédits : DR)

A la tête de la plus importante délégation régionale d'EDF, Jacques Longuet développe une vision locale et nationale aiguisée par rapport aux grands enjeux de l'électricien. Au cours de cet entretien éclairant, le délégué Auvergne-Rhône-Alpes met en avant le rôle économique local majeur de l'entreprise publique, militant notamment pour la préférence régionale. Il souligne le potentiel du territoire dans les ENR, notamment de la filière photovoltaïque, malgré ses grandes difficultés actuelles, détaillant aussi les capacités du secteur nucléaire régional. L'ex-dirigeant d'ERDF affirme que le nucléaire reste incontournable dans la stratégie énergétique, estimant "que le 100% d'ENR est aujourd'hui technologiquement impossible" et mettant en garde contre "le danger que ces positions dogmatiques et politiques peuvent représenter". Tout en assurant, au sujet de la sûreté des installations nucléaires "que ce n'est pas à moi, responsable d'EDF, d'être rassuré, mais aux citoyens."